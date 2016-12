Juve, Agnelli: "Abbiamo già fame di vittorie"

18:47 - La Juve non vuole fermarsi: "Ieri non conta, abbiamo già fame del prossimo successo sportivo - ha detto il presidente Agnelli allo Stadium rivolgendosi ai Member J1897 di tutto il mondo - Ma dobbiamo sempre essere realisti e fare i conti con gli altri. Non ho aggettivi per valutare quanto fatto negli ultimi tre anni: dobbiamo essere tutti grati alla gestione dell'area sportiva, ai giocatori che suonano l'orchestra e al suo direttore Antonio Conte".

"Il vero valore aggiunto di questa squadra è l'umiltà - ha aggiunto Agnelli - La stessa che abbiamo nel valutare serenamente il nostro percorso di crescita". "Dietro una squadra vincente c'è necessariamente una società vincente - ha detto l'ad bianconero Beppe Marotta - Compito di noi manager è coniugare l'optimum sportivo, allestendo la squadra migliore con lo staff tecnico migliore, e l'optimum aziendale, ovvero l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. La Juventus è nata per vincere e dobbiamo cercare di ottenere massimo da ogni competizione, e in questi tre anni siamo riusciti a raggiungere un traguardo storico il cui merito va diviso tra tutte le sue componenti".