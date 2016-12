Juve a tre punti dal record europeo 

18:51 - I dubbi sul futuro di Conte stanno facendo passare in secondo piano la strepitosa stagione italiana della Juve. Un campionato in cui a ogni giornata si aggiunge un tassello storico. E non è ancora finita. Perché la sfida casalinga di domenica contro il Cagliari, che sancirà la fine della stagione, poterebbe regalare nuovi traguardi. Su tutti il primato assoluto di punti per una formazione dei principali tornei europei: i bianconeri, in caso di vittoria, possono arrivare a quota 102, superando il primatista Benfica (101 nella stagione 1990-1991 con 38 partite), ma anche Barcellona e Real Madrid, le altre due arrivate a 100, anche loro in 38 partire: nel 2011-2012 i Blancos, nel 2012-2013 i blaugrana.

I tre punti contro la squadra di Pulga significherebbero anche la 19 vittoria su altrettante partite in casa, un en plein leggendario, ben oltre il precedente limite stabilito dal Torino 1975-1976 (14). Si può poi aggiungere il massimo vantaggio di una formazione juventina sulla seconda che resterebbe a +14, molto meglio del +10 della squadra di Lippi su Lazio e Parma stabilito nel 1994-1995.