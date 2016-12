10 aprile 2014 Juve, 2-1 al Lione e missione compiuta La squadra di Conte in semifinale di Europa League. Gol di Pirlo, Briand e Marchisio (deviato). Infortunio per Vidal di ROBERTO OMINI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:28 - Juventus-Lione 2-1, ed è festa bianconera. La squadra di Conte vola alle semifinali di Europa League soffrendo e battendo il Lione per 2-1, dopo l'1-0 dell'andata. In gol subito Pirlo (4'), al 18' il pareggio di Briand e al 23' della ripresa la rete di Marchisio, tiro da lontano e deviazione decisiva di Umtiti. La Juve ritrova una semifinale europea dopo 11 anni. Domani a Nyon il sorteggio delle semifinali, si gioca il 24 aprile e 1° maggio.

LA PARTITA

L'avvio, meglio non si può. Cerca il tiro Tevez, appena alto. Cerca l'affondo l'Apache, atterrato. Punizione dal limite, destro divinamente in azione come solo Pirlo sa fare, palla sopra la barriera, portiere del Lione impietrito e gol. Gol che spiana, si direbbe, la serata di gloria della Juve. Uno a zero all'andata, la rete subito dopo nemmeno quattro minuti. Godiamoci la scena e lo spettacolo; magari il gol di Tevez che in Europa non segna da 5 anni e 3 giorni; magari il nuovo Vucinic titolare. Magari niente.

Fatto il gol, e acceso lo Stadium, la Juve abbassa la luce. Appagata? No, non può essere dopo 240 secondi. Però così diventa la partita e s'imbroglia la serata bianconera. Il problema è che si sbagliano troppi tocchi e passaggi, ci si confonde e i francesi, perduto tutto, provano a riprendersi qualcosa. Malbranque in mezzo, Lacazette dalle parti di Caceres, Gonalons che difende e spinge, un po' di sano agonismo di tutti.

Intorno a Buffon si agita qualcosa. Al 13' un tito di Lacazette incoccia il braccio di Bonucci. Rigore? L'arbitro fa correre. Al 18' difesa della Juve aperta, sul lato di Asamoah, a sinistra. Angolo e difensori maldisposti, cross spiovente, c'è Briand e Marchisio lo guarda appena, colpo di testa all'angolo. Buffon arriva dopo, ma non è colpa sua: 1-1 e la notte cambia i connotati. Un altro gol, a questo punto, qualifica il Lione.

La Juve prova a riprendere il filo della partita. Ma continua a macinare idee ed errori, insieme. Vucinic in tal senso si distingue, ma non è il solo. Il Lione prova ancora, Gonalons da lontano al 29': Buffon respinge. Si gioca alla pari, i francesi ogni tanto s'infiammano, la Juve procede cercando di impadronirsi del pallone e della partita. Ma, si sa, nella testa incombe il pericolo di un gol-beffa-eliminazione. Riposo, senza altri strilli.

Ripresa. La Juventus qualcosa aggiusta. Meno errori, quegli errori minimi che rendono difficile lo sviluppo del gioco; e una marcia in più nel ritmo-gara. Tanto basta per stringere i lionesi nella loro metà campo, dunque pochi pensieri per Buffon e un po' per tutti. Il sapore del gol? C'è anche quello, destinazione-Tevez. All'8' st a porta vuota la palla-gol gli sta per arrivare, ma Umtiti gliela sfila sotto il naso: disperazione. Al 16' st di testa, Carlitos la spedisce in gol, ma un fuorigioco preesistente (suo) gli strozza la gioia. I cinque anni di astinenza rimangono. Così come l'1-1.

L'ingresso di Llorente (per Vucinic) dopo un'ora. La coppia-gol titolare si ricompone, e si vede. La rete-off side di Tevez è il primo frutto. Il gol di Marchisio, al 23' st, tiro da 25 metri, deviazione decisiva di Umtiti è la riprova che quei due, là davanti, sono fatti per giocare assieme. Sanno come aprire gli spazi, e -in questo caso- inducono pure alla buonasorte. Comunque sia, è 2-1, è il gol della tranquillità, anticipato un minuto prima da una paratona di Buffon, su punizione di Mvuemba. I campioni servono a questo.

Il resto della sfida, a questo punto, è per vedere la festa dei tifosi che riempiono lo stadio. Esce Tevez, il suo digiugno si allunga. Verrà buono per le prossime, l'Apache. Garantito. La Juventus è in semifinale di Europa League, 11 anni dopo la semifinale di Champions League contro il Real Madrid (poi la finale perduta ai rigori col Milan). La festa continua.

LE PAGELLE

Buffon 6,5 - Sorpreso da Briand, poi non lo sorprende più nessuno. Parata sicura su un'insidia vera, poco prima del 2-1 di Marchisio.

Caceres 6 - Lacazette gli crea problemi nel primo tempo, meno nella ripresa.

Bonucci 6 - Regista della difesa e spesso regista a tutto campo. Qualche pallone perduto.

Chiellini 6,5 - La sostanza, quella non gli manca mai.

Isla 5,5 - Cerca l'ispirazione, lavora sodo, ma la qualità non è quella che si si aspetta.

Vidal 6,5 - Non è lucido come al solito, ma non si può andare sempre al massimo. Esce per un leggero (si spera) malanno.

Pirlo 7 - La punizione vale il repertorio di gran calcio che è il suo pane quotidiano.

Marchisio 6 - Lascia che Briand segni il gol dell1-1, si fa carico del tiro (deviato da Umtiti) che chiude i conti.

Asamoah 6,5 - Primo tempo normale, appena sufficiente. Nella ripresa accende il motore a pieno regime.

Tevez 6,5 - Cinque anni e tre giorni senza gol. Qui lo segna, bellissimo: ma per fuorigioco, è annullato.

Vucinic 5 - La maglia da titolare e la voglia, magari, di strafare. Così è fatale commettere errori.



IL TABELLINO

JUVENTUS-LIONE 2-1

JUVENTUS (3-5-2): Buffon 6,5; Caceres 6, Bonucci 6, Chiellini 6,5; Isla 5,5, Vidal 6,5 (30' st Pogba sv), Pirlo 7, Marchisio 6, Asamoah 6,5; Vucinic 5 (15' st Llorente 6), Tevez 6,5 (32' st Giovinco sv). A disp. Storari, Ogbonna, Lichsteiner, Osvaldo. All. Conte

LIONE (4-3-1-2): Lopes 6; Tolisso 5,5, Koné 6, Umtiti 6, Bedimo 5,5; Ferri 6, Gonalons 6,5, Mvuemba 6; Malbranque 6 (31' st Danic sv); Briand 6,5 (25' st N'jié 6), Lacazette 6 (25' st Gomis 5,5). A disp. Vercoutre, Zeffane, Bisevac, Kefir All. Garde

ARBITRO: Undiano Mallenco (Spagna)

MARCATORI: 4' Pirlo (J), 18' Briand (L), 23' st Marchisio (J)

AMMONITI: Bonucci (J), Marchisio (J), Umtiti (L)

ESPULSI: