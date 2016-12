Jovetic per Mazzarri: Thohir ci prova 

11:57 - Stevan Jovetic, ecco l'attaccante sul quale l'Inter sta puntando. Mercato inglese (sponda Manchester City), prediletto da Erick Thohir e con la possibilità, quanto concreta?, di avere l'ex viola a titolo di prestito per una stagione, visti i problemi che Jovetic ha avuto al City. Solo 13 presenze in campionato, e 18 in totale Coppe comprese, a causa di malanni e non solo, dopo essere arrivato un'estate fa da Firenze per 26 milioni.

Lui più di Lamela, per il quale la corsa è complicata e la concorrenza elevata, anche perché Lamela, dopo l'arrivo di Pochettino al Tottenham, non è più "cedibile" come prima.

Chiaro che siamo ancora lontani dalla definizione di una trattativa che Thohir e i suoi collaboratori di mercato hanno avviato nei ripetuti viaggi inglesi e che si potrà sviluppare nelle prossime settimane. Conta anche la volontà del montenegrino (l'idea-Inter gli piace) e tutti gli interessi che girano attorno a Guarin, che può essere l'uomo giusto per una staffetta: a patto che il colombiano allenti la morsa che lo vuole attratto dalla Juventus, sopra a tutto e a tutti.

Nel mercato Inter, poi, tengono banco le due ipotesi di centrocampo più accreditate in queste ore. La prima, scontata, porta a Behrami, col quale da tempo c'è un accordo e ora la parola spetta a Inter e Napoli, per definire il passaggio e la contropartita. La seconda (ri)porta a Fernando Lucas, il centrocampista brasiliano dello Shakhtar, al quale Mazzarri è fortemente interessato dalla scorsa estate e che nei giorni scorsi, anche per intercessione di Lucescu (tecnico del club ucraino), è tornato alla ribalta. In veste nerazzurra.