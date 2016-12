José Mourinho, fallo da dietro su Olly Murs

10:22 - Volano calcioni a Old Trafford, durante un match di beneficenza. Colpa di Josè Mourinho: il tecnico del Chelsea, per scherzo, ha invaso il campo dalla panchina ed è entrato in tackle sul cantautore britannico Olly Murs. Poi è tornato a sedersi dopo un sorriso beffardo. Grosse risate fra il pubblico, mentre l'intervento da dietro dello Special One, che non ha mai fatto il calciatore, ha suscitato qualche perplessità all'ex partecipante di X-Factor... Hanno giocato - senza far danni - anche Del Piero, Seedorf, Davids e Shevchenko GUARDA IL VIDEO