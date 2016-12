Italia, via al Mondiale. Allenamenti in... sauna

17:14 - Primo allenamento a Coverciano per la Nazionale, che comincia così ufficialmente la missione per il Mondiale. In ritiro da lunedì sera, gli azzurri di Prandelli hanno cominciato a lavorare martedì mattina con la prima delle due sessioni giornaliere: prima parte in palestra, poi allenamento differenziato per i quattro portieri, mentre i primi giocatori a scendere in campo, facendo corsa leggera, sono stati Aquilani, Montolivo, Pasqual e Romulo.

Il primo approccio per i 31 azzurri è stato... brasiliano. Nel senso del clima, di quello che attenderà i giocatori, del caldo e dell'umidità. E siccome i test medici e di resistenza allo sforzo, viste le temperature che ci saranno in Brasile, sono i parametri dai quali partire, ecco che le prime ore di lavoro a Coverciano sono state dedicate ad allenamenti specifici in una sorta di sauna creata ad hoc all'interno del Centro federale. Rilevatori di pressione di battito cardiaco per ogni calciatore, i primi dati che saranno raccolti giorno per giorno e poi elaborati. Perché il fattore resistenza al clima è forse il più importante per la spedizione azzurra (non solo azzurra) ai Mondiali.