Italia Under 21: Belotti e Berardi rimontano la Serbia da 0-2 a 3-2

23:11 - Con una grande rimonta l'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio vede più vicino l'Europeo di categoria. A Pescara, gli Azzurrini vanno sotto 0-2 in meno di un quarto d'ora con la Serbia per la doppietta di Pesic. Costretta a vincere per puntare al primo posto nel girone nell'ultima gara con Cipro, l'Italia si getta all'attacco pareggiando i conti prima dell'intervallo con la doppietta di Belotti (23' e rig. 45'). Nella ripresa gol vittoria di Berardi.

L'Europeo del 2015 in Repubblica Ceca e le Olimpiadi di Rio sono un po' più vicine per l'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio. La qualificazione dista solamente tre punti, da raccogliere nell'ultima partita in casa contro Cipro, grazie a una grande rimonta contro la Serbia all'Adriatico di Pescara. Da 0-2 a 3-2, dopo un avvio shock che aveva visto i balcanici prendere il largo con la doppietta di Pesic tra l'8' e il 13'. Rabbiosa la reazione degli Azzurrini trascinati dalla foga di Belotti. L'attaccante del Palermo accorcia le distanze al 23', trovando il pareggio su rigore al terzo minuto di recupero del primo tempo. Nella ripresa la Serbia si chiude dietro in difesa del secondo posto del girone, ma è presa a pallate dai quattro giocatori offensivi schierati dal ct azzurro. Belotti calcia in porta ripetutamente, ma senza fortuna; Battocchio semina il panico a sinistra e Berardi, accesosi in ritardo, colpisce un palo prima di trovare il gol del sorpasso al 75' con un gran sinistro da fuori. L'Italia sale così al secondo posto a quota 15 punti, a un solo punto dal Belgio capolista ma con una partita in meno.