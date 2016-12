Italia Under 17, è bronzo: battuto il Venezuela

13:42 - Risultato storico per l'Italia Under 17 femminile, che conquista contro il Venezuela la medaglia di bronzo ai Mondiali di categoria. La vittoria arriva solo ai calci di rigore, dopo che il match, molto spettacolare, si era chiuso sul 4-4. Le ragazze di mister Enrico Sbardella ottengono così un risultato incredibile: nella storia del calcio italiano, mai nessuna nazionale giovanile era arrivata a questo punto.

La partita si sblocca subito: dopo una bella occasione per l'Italia al 9', ben sventata dal portiere "Vinotinto", arriva la rete al 16' ad opera di Bergamaschi. Nel recupero del primo tempo, il Venezuela trova il pari con una botta da fuori di Marcano.

Nel secondo tempo accade di tutto: al 50' Durante, portiere azzurro, salva il risultato, e solo 5 minuti dopo arriva il 2-1 ad opera di Giugliano. Per la 10 azzurra, che esulta alla Luca Toni, non sarà l'ultimo gol della serata. Altri 5 minuti e il Venezuela pareggia, con Garcia: nemmeno il tempo di vedere il replay che l'Italia è di nuovo in vantaggio, sempre con Giugliano. Sembrano passare 20 minuti, ne passano solo 7, e la situazione torna in parità: ancora Garcia. 4 reti in 13 minuti. Nei 10 minuti successivi Durante salva almeno 3 volte il risultato, Simonetti ringrazia e al 79' piazza il sorpasso italiano: 4-3. Sembra finita, ma al 94' pareggia ancora Luzardo, sfruttando uno svarione della difesa azzurra.

Si va così ai rigori, dove le sudamericane non ne azeccano una: sbagliano tutte e 4 le rigoriste, per l'Italia sbaglia Giugliano ma Boattin e Simonetti segnano, Durante ne para 2 e la partita finisce. Medaglia di bronzo. Chapeau.