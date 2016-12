Italia-story a Madrid: la prima volta dopo il Mundial di Pablito

17:34 - La Spagna è la Nazionale che dal 2008 domina in Europa e nel Mondo: 2 titolo europei e il Mondiale consecutivamente, legati ai trionfi del Barcellona di Guardiola e a una scuola che non ha rivali, almeno negli ultimi 6-7 anni.

Italia-Spagna all'ultimo Europeo nel 2012 finì 4-0 a favore della squadra di Del Bosque, vittoria netta anche se eccessiva per quello che si era visto in campo.

Nella storia sono 32 i confronti ufficiali fra le Nazionali maggiori di Italia e Spagna con un bilancio che vede 9 vittorie della Spagna, 13 pareggi e 10 successi dell'Italia. Nelle 9 partite disputate in Spagna, il bilancio vede 5 vittorie delle 'Furie rosse', tre pareggi e un successo azzurro. L'unica affermazione italiana in Spagna risale al 27 marzo 1949 quando, in un'amichevole disputata a Madrid, gli azzurri s'imposero 3-1.

Infine una curiosità. Sono passati 32 anni dalla notte dell'11 luglio 1982, finale Mundial tra Italia e Germania Ovest, vinta 3-1 dagli azzurri, ma solo adesso l'Italia tornerà per la prima volta a giocare una sua partita a Madrid, sebbene questa volta si giochi al Vicente Calderon e nel 1982 al Santiago Bernabeu.