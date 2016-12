Italia, Sirigu aspetta Buffon: "Speriamo recuperi presto"

22:24 - Dopo l'esordio con l'Inghilterra, Salvatore Sirigu resta con i piedi per terra in vista del secondo match della nazionale azzurra contro la Costa Rica. "Non so se giocherò, mi sto allenando come sempre. Sono tranquillo e sereno come nei giorni scorsi - ha spiegato il portiere - Speriamo tutti che Buffon recuperi presto e di averlo in campo". "Gigi è il portiere titolare e il capitano di questa Italia", ha aggiunto.

E' un Sirigu concreto e realista quello che si presenta ai microfoni dopo la buona prestazione contro l'Inghilterra. "Non so nemmeno se entro nella top ten dei portieri e non mi interessa, cerco di allenarmi bene e dare sempre il massimo - ha precisato -. Questa mattina ero esausto per il caldo e il lungo viaggio, ma sto bene e sono pronto. Ho recuperato da tutti gli infortunii". "Giocarmi il posto con Buffon in questo Mondiale? La realtà è che il titolare è lui e non sarà una partita fatta bene a cambiare le gerarchie. Gigi non è un giocatore normale per questa squadra e non è una gara tra noi due". Per il portiere del Psg umiltà prima di tutto: "Non penso a soffiargli il posto, ma a dare il mio contributo alla squadra".



Poi qualche battuta sulle sensazioni provate prima di entrare in campo con l'Inghilterra: "Un po' di emozione è normale, ma poi si entra in campo e si avvertono le solite sensazioni. Ho vissuto bene il match". "Sono orgoglioso di vestire la maglia azzurra e di rappresentare la Sardegna in nazionale", ha proseguito il numero uno del Psg, che ha parlato anche dei suoi portieri preferiti. "Il migliore è Neuer, è completo e in piena fiducia - ha spiegato -. Poi c'è l'emergente Courtois, si sta facendo valere e sarà sicuramente tra i migliori".



Poi un pensiero ai prossimi avversari dell'Italia: "La Costa Rica non mi ha sorpreso, avevo già giocato contro Campbell e mi aveva impressionato. Giocheremo alle 13 e sarà fisicamente molto dura affrontarli per noi. Già con l'Inghilterra a tratti non si respirava". "Sarà comunque un match chiave per entrambi - ha concluso-. Chi vince passa in testa al girone e sarà un match delicato. Noi vogliamo vincere, ma anche loro hanno voglia di stupire ancora".