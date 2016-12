Italia, settimana decisiva: Prandelli sceglie i 23 del Mondiale 

10:28 - Ci si rivede oggi, si ricomincia lunedì. Settimana decisiva per la nazionale azzurra e per Cesare Prandelli che da qui al 2 giugno deve ridurre la rosa da 31 a 23 giocatori. Considerando quella di Mirante, il quarto portiere convocato per sicurezza, una esclusione annunciata, per tutti gli altri si entra nei giorni del taglio, quelli che porterano all'elenco definitivo annunciato dopo l'amichevole di sabato prossimo a Londra contro l'Irlanda. La caccia ai nomi della delusione, quelli che invece che in Brasile andranno in vacanza, è partita.



In difesa rischiano, al momento, Ranocchia e Pasqual, con Darmian che prova a togliere il sonno ad Abate o a Maggio. Più facile, secondo il Prandelli-pensiero, la sforbiciata a centrocampo dove dovrebbero essere esclusi solo in due. Verratti e Aquilani hanno sette giorni di tempo per far cambiare idea al commissario tecnico che intende portare in Brasile Pirlo, De Rossi, Montolivo, Thiago Motta, Candreva, Parolo e Romulo. E poi c'è l'attacco. E qui, anche per il fascino del ruolo di attaccante, la questione si fa delicata. Balotelli, Cerci e Immobile sono intoccabili. Gli altri, Cassano, Destro, Pepito Rossi e Insigne, sono al ballottaggio feroce. Due sono di troppo. Il più a rischio, vista la condizione fisica, è Rossi, ma il suo progredire giorno dopo giorno potrebbe mettere in difficoltà Prandelli che, senza l'infortunio, aveva immaginato un attacco con lui e Balotelli. Insigne sembra il candidato più accreditato all'esclusione, mentre Cassano ha il placet dei senatori, per un utilizzo part-time, in caso di necessità partendo dalla panchina. Destro, comunque, non ci sta a fare le valige. Da lunedì mattina, tra allenamenti e amichevole, tutti si giocheranno le carte per non andare in vacanza il 3 giugno.