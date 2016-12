Italia: sciolto l'ultimo dubbio, gioca Barzagli

17:41 - Prandelli ha sciolto l'ultimo dubbio sulla formazione dell'Italia in vista della sfida di stasera a Recife contro la Costa Rica, valida per la seconda giornata del girone D. Ci sarà Barzagli al fianco di Chiellini al centro della difesa, nonostante la tendinite; Bonucci andrà in panchina. Per il resto Buffon riprende il posto tra i pali, Darmian e Abate esterni, De Rossi davanti alla difesa, Candreva, Pirlo, Thiago Motta e Marchisio dietro Balotelli.

Nella consueta riunione tecnica pre-partita, Prandelli ha anche confermato la presenza di Buffon in porta. Sirigu torna in panchina.

17:39 E' finito il riscaldamento dell'Italia. Le salviette congelate si sprecano: il caldo è quasi insopportabile e i giocatori continuavano ad andare verso la panchina per cercare qualcosa per rinfrescarsi. Tutti negli spogliatoi per la chiama. Ci siamo quasi



17: 22 Anche la Costa Rica in campo per il riscaldamento.

17:19 E' ufficiale: niente time out. La Fifa ha fatto sapere che a Recife la temperatura è di 29° e quindi non è necessario interrompere il match per il time out.

17:12 La Fifa ha appena terminato le rivelazioni delle temperatura per il time out: si va verso il no. Condizioni ottimali per giocare.

17:10 Gli azzurri di Prandelli sono scesi in campo per il riscaldamento.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-1-4-1): Buffon; Abate, Barzagli, Chiellini, Darmian; De Rossi; Candreva, Thiago Motta, Pirlo, Marchisio; Balotelli

Costa Rica(5-4-1): Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez G., Umana, Diaz; Ruiz, Borges, Tejeda, Bolanos; Campbell. All. Pinto