Italia, Prandelli: "Sono svuotato, basta con le polemiche inutili"

10:50 - Alla vigilia del big match con la Spagna, in casa Italia tengono ancora banco le polemiche su De Rossi e sulla convocazione di Chiellini. "Si sprecano tante energie in polemiche inutili - ha spiegato Prandelli -. Credo che queste energie debbano essere incanalate sul progetto Italia, mi sento svuotato. Spagna? Voglio personalità". Poi una battuta di Buffon: "Non penso al ritiro, ma se qualcuno vuol provare alternative..."

LA CONFERENZA DI PRANDELLI

Formazione e rischi con la Spagna

"Per la formazione, se pazientate, vedrete qualcosa in campo. I rischi sono tanti, perché giochiamo contro dei campioni. Queste sono comunque partite che posso far crescere la nostra personalità. La Spagna è Campione del Mondo e d'Europa, chiederò ai ragazzi di tirar fuori il meglio che possono dare, anche dal punto di vista della personalità. Se pensiamo di difenderci e giocare in contropiede per tutti i 90 minuti, sarà una partita di sofferenza"



Caso Chiellini, Nazionale mal sopportata?

"Non lo so se è mal sopportata. Sappiamo che ci stiamo preparando per una grande competizione e quando sarà il momento avremo tutti il tricolore in mano. Tutto normale". "Si sprecano tante energie in polemiche inutili. Credo che queste energie debbano essere incanalate invece sul progetto Italia, mi sono sentito svuotato"



Futuro ancora in azzurro?

"C'è un discorso aperto, ma non abbiamo preso decisioni"



Modulo 4-4-2 e atteggiamento

"Non avendo tanto tempo, dobbiamo giocare a carte scoperte anche in allenamento. Proveremo certe situazioni. L'idea è quella del 4-4-2". Per battere la Spagna cercheremo di difendere più alti e dobbiamo avere più personalità per controbattere e giocare uno contro uno.



Cerci e i nuovi arrivi

"E' nella difficoltà che si misurano i giocatori e il giudizio sui nuovi sarà importante. Non è una partita qualsiasi nella quale puoi segnare e creare tanto e per questo sarò molto attento nel capire la crescita dei ragazzi. Cerci giocherà"



Questione oriundi

"Non solo il Brasile sta perdendo giocatori, anche noi abbiamo visto un dato abbastanza preoccupante in questi giorni: domenica scorsa in Italia soltanto il 38% dei giocatori scesi in campo erano italiani".



Differenza tecnica tra Italia e Spagna

"Visti i giocatori, sembrerebbe che la forbice tecnica si sia dilata. Poi è sempre comunque il campo che dà il giusto valore. Certi nostri giocatori che erano di grandi prospettive stanno trovando delle difficoltà. Le scelte però sono state fatte con giudizio, aspettiamo la crescita di questi calciatori"



Tranquillità a 100 giorni dal Mondiale

"Rispetto alla prima volta agli Europei, la tranquillità è la stessa. Poi vedremo quando faremo dei test a ridosso del Mondiale. Sono convinto che i giocatori non arriveranno con i serbatoi vuoti, ma solo da rabboccare"



Giuseppe Rossi

"Non si possono fare deroghe sulla condizione fisica per le convocazioni, bisognerà comunque vederlo in campo. Io lo aspetto perché è una grande considerazione per lui. Ci auguriamo che possa fare qualche partita prima dei test della Nazionale prima dei Mondiali"



Codice etico

"Cosa farei in caso di atteggiamento sbagliato di un big all'ultima di campionato? Sono convinto che nessuno farà gesti sconsiderati".



Spagna favorita al Mondiale?

"E' la favorita insieme a Brasile, Germania e Argentina"



La visita di Ancelotti

"Incontrarlo è sempre piacevole, è stato gentilissimo. Abbiamo parlato di tutto, non solo di calcio. E' un grandissimo allenatore e una persona meravigliosa. Mi ha detto che è entusiasta della sua situazione personale a Madrid".

LE PAROLE DI BUFFON

Sfida a distanza Conte-Prandelli

"Non sono a conoscenza di quanto accaduto nello specifico e ho un ruolo e un età che mi permette di poter limitarmi ad osservare. Ho un ruolo e un'esperienza che mi consentono di stare in disparte. Credo che ci sia stato un fraintendimento. Ciascuno pensa di fare al meglio il proprio lavoro e di tutelare la propria squadra nel migliore dei modi"



Momento della carriera con più pressione?

"E' il momento più bello e tutte qeste responsabilità arrivano a puntino, perché credo di avere la giusta maturità per districarmi. Quello che mi interessava era recuperare dopo l'operazione e riprendere a dare continuità alle prestazioni. Questo significa che sto ancora bene"



Mai pensato al ritiro?

"Per uno sportivo, l'unica verità è quella del campo. Se le prestazioni sono buone, a certe conclusioni non ci arrivi. Se qualcuno vorrà provare alternative, avrà tutto il diritto di farlo"



Sfida con la Spagna è una rivincita?

"E' sempre un'amichevole. E' una partita importante e non vogliamo sfigurare, continuando questo processo di crescita. Poi con la Spagna non c'è questo tipo di sentimento. Sono talmente forti, che dai il massimo e se perdi, fai i complimenti all'avversario"



Balotelli

"Mario non ha bisogno di niente. Sente perfettamente il nostro affetto. E' un rapporto molto bello e ci fa anche molto ridere". "Una squadra per ambire a traguardi ambiziosi deve crescere e maturare a tal punto da non aver dipendenza da nessuno. Vale per Mario, per Buffon, per Pirlo e altri ancora..."