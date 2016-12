Italia, Prandelli prende tempo: "Se rinnovo bene, altrimenti sto fermo"

20:55 - Dopo il match con la Spagna, Cesare Prandelli parla del suo futuro. "Ci vedremo con la Federcalcio e decideremo - ha spiegato il ct azzurro -. Dico una cosa subito: se trovo l'accordo per un rinnovo bene, altrimenti sto fermo. Così tolgo tutti dall'imbarazzo: il Mondiale è troppo importante", ha aggiunto. Poi un commento sullo stato di forma dell'Italia: "Il resto dell'Europa va più veloce. La Nazionale è come il Paese".

Per il ct, amareggiato dopo la sconfitta a Madrid, gli azzurri sono dunque lo specchio del Paese: "Parliamo di calcio e sembra di parlare di politica e di società: la Nazionale e il calcio sono come il Paese. Se non abbiamo grandi nomi o grandi numeri, dobbiamo sopperire con grandi idee". Dopo il match in Spagna, Prandelli aveva definito "imbarazzante" il divario fisico con le Furie Rosse, dando subito il senso di una prestazione molto al di sotto delle aspettative. Solo una questione di condizione? Vedremo al Mondiale.



Nel frattempo per il ct è ora di cominciare a chiarire qualcosa sul suo futuro. A cominciare dall'incontro con la Federazione. "Ci vedremo, parleremo e decideremo", ha spiegato il tecnico, precisando però che una cosa chiara in testa ce l'ha già: "Se trovo l'accordo per un rinnovo bene, altrimenti sto fermo. Così tolgo tutti dall'imbarazzo, anche me". Prandelli è concentrato sul Mondiale, è chiaro. Ma prima di andare in Brasile dovrà anche decidere insieme ai vertici azzurri se continuare l'avventura da ct o cambiare strada, tornando magari a guidare un club. E i tempi stringono.