Italia, Prandelli potrebbe rinnovare

12:31 - Il Mondiale è ancora lontano - mancano più di 100 giorni al via -, ma il tema su chi sarà il successore di Prandelli sulla panchina azzurra rimane di stretta attualità, nonostante l’eventuale cambio sia previsto solo dopo il termine della manifestazione brasiliana. Si è detto di un Allegri strafavorito, insidiato ad un incollatura da Alberto Zaccheroni. Ma nella ultime ore è spuntata una terza opzione: la conferma di Cesare Prandelli.

Il tecnico azzurro - ricordiamolo - dichiarò a suo tempo di voler ritornare a lavorare sul campo, a tempo pieno. Di voler essere di nuovo un allenatore e non un tecnico part-time chiamato in causa solo in occasione dei ritiri della Nazionale e delle manifestazioni Uefa e Fifa, cioè gli Europei, i Mondiali e la Confederations Cup. Insomma di cambiare vita, professionalmente.



Essere il ct azzurro è gratificante, ma ti costringe a passare la maggior parte del tempo lontano da Coverciano e molto spesso a recitare il ruolo di uomo immagine della Federcalcio in occasione di eventi o dibattiti. A prescindere dall’aspetto economico - in federazione è infatti previsto un massiccio taglio agli emolumenti dei tecnici -, Prandelli sarebbe disposto a continuare sulla panchina azzurra ma con un ruolo diverso, attraverso un progetto che lo mettesse a capo di tutte le nazionali, dalla Under 15 fino alla maggiore, con la qualifica di responsabile unico.Con il suo staff potrebbe così lavorare nell’arco dell’anno, in base ai calendari e agli impegni delle varie selezioni, collaborare sul campo con i tecnici responsabili delle stesse, indicando loro le direttive tecnico-tattiche da seguire, uniformando così il modulo di gioco a quello della nazionale maggiore.

Un sistema questo già esistente in Germania, dove è stato introdotto da tempo da Joachim Löw. Un’idea quindi non originale, ma “italianamente” innovativa che permetterebbe a Prandelli di vivere in maniera più professionale la quotidianità e di estrinsecarla non solo a Coverciano, ma anche a Roma e Milano dove si prevede che sorgeranno altri centri federali. Nei prossimi giorni, in occasione del ritiro in vista dell’amichevole con la Spagna, Prandelli e la Federcalcio si incontreranno per trovare un probabilissimo punto d’incontro.