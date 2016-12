Italia, Prandelli: "Non è un fallimento, possiamo fare un grande Mondiale"

07:15 - Il pareggio contro il Lussemburgo non preoccupa più di tanto Cesare Prandelli, che non perde la fiducia in vista del Brasile: "Questo test non è stato assolutamente un fallimento, a tratti abbiamo cercato di fare le situazioni provate in allenamento, anche se è chiaro che dobbiamo migliorare e sappiamo di non essere brillanti. Abbiamo lavorato fino a ieri, ma partiamo con la piena consapevolezza che possiamo fare un grande Mondiale".

L'Italia, e Balotelli, sono andati decisamente meglio con l'ingresso in campo di Cassano: "Mario ha avuto due palle gol anche nel primo tempo, ma è chiaro che con Cassano va bene perché davanti c'è qualità. L'assenza di Montolivo? E' chiaro che uno che sta con noi da tanti anni ci manca, ma in questo momento dobbiamo valutare altro, come la posizione di Candreva, e ho visto delle cose interessanti". Sul gol preso nei minuti finali: "Abbiamo sbagliato completamente le marcature sul calcio d'angolo ed è arrivata la rete del Lussemburgo. Se ho bocciato Verratti con quella sostituzione? No, assolutamente: Marco aveva giocato 90 minuti tre giorni fa e qui era giusto provare anche altri".