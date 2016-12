Italia, Prandelli: "Mi scuso con Criscito, battuta infelice"

12:59 - La missione Mondiale dell'Italia è partita oggi a Coverciano e Prandelli ha aperto il ritiro: "Ho già un'idea dei 23, ma vorrei arrivare al 2 giugno con tanti dubbi". Il ct della Nazionale ha parlato anche dell'escluso Criscito: "Mi scuso con lui per la battuta infelice su Maldini e Cabrini". In ritiro c'è Giuseppe Rossi che non è ancora sicuro di andare in Brasile: "Dobbiamo verificare la sua condizione fisica, non voglio mettergli pressione".



LA CONFERENZA DI PRANDELLI

Prandelli sogna in grande: "Vogliamo arrivare fino in fondo. Questa squadra è organizzata, perché arrivi in finale. Se notate che la squadra ha entusiasmo, mi fa piacere. Ricordiamoci che andiamo al mondiale a giocare al calcio, a divertirci".

Poi la fatidica domanda sul codice etico e Chiellini: "Ho già detto che non è stato un gesto violento. Stanotte ho sognato tre squadre massacrate da cartellini, noi immacolati".

Il ct è soddisfatto del primo approccio di Cassano: "Come il primo giorno di scuola c'è grandissima attenzione e voglia di mettermi in difficoltà. L'ho trovato sereno e ha vinto: si è reso conto di avere l'ultima occasione professionale". No comment sulla separazione di Buffon con la Seredova: "Nella vita privata delle persone non entro: Gigi ha dimostrato in questo mesi di avere una grande attenzione nel proteggere la propria privacy. Quando c'è una separazione dispiace, ma la serietà dell'annuncio ti fa capire che è già pronto per questo tipo di evento".

L'accordo per il rinnovo c'è da tempo, ma non è ancora arrivata la firma: "Per quanto mi riguarda, quando due mesi fa ho dato la disponibilità l'argomento era chiuso: se non abbiamo ancora firmato è perché stanno preparando in maniera dettagliata il contratto. Si tratta di questioni legali, non ci sono problemi: l'ufficialità della volontà di iniziare una nuova avventura già c'è stata".



CRISCITO: "CONTENTO PER LE SCUSE"

Da Bergamo, nella serata dedicata a Piermario Morisini, arriva la replica di Mimmo Criscito alla scuse del ct Cesare Prandelli: "Sono contento, la battuta non mi era piaciuta. Sono contento che il mister abbia capito che non era una bella battuta. Spero che in futuro ci possano essere altre occasioni per la Nazionale. Io le porte non le ho mai chiuse".