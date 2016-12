Italia: Prandelli ha 5 dubbi per il Mondiale

20:54 - Soltanto qualche infortunio potrebbe stravolgere la lista dei 23 che Prandelli vuole portare in Brasile. 18 azzurri sono praticamente certi di salire sul charter per Rio. Portieri: con Buffon e Sirigu sicuri, difficilmente Prandelli richiamerà Marchetti. Perin è il nome per il terzo portiere soprattutto adesso che De Sanctis non vorrebbe cambiare idea. Difensori: i tre centrali bianconeri( Barzagli, Bonucci, Chiellini) sono già sicuri. A Madrid Paletta ha effettuato il primo sorpasso su Astori ( Ranocchia e Ogbonna sono ormai out). Con Chiellini anche possibile esterno a sinistra può bastare solo De Sciglio mentre a destra al momento i due esperti Maggio e Abate sono inamovibili.

Centrocampisti: nel rombo di centrocampo ci sono Pirlo, De Rossi, Marchisio e Montolivo. Sono sicuri di esserci così come Thiago Motta da ieri sera è ufficialmente il vice Pirlo. Verratti a questo punto rischia grossissimo, mentre il laziale Candreva è ormai un fedelissimo del Ct. Restano due posti per completare gli 8 centrocampisti: nonostante Giaccherini sia in difficoltà in Premier, l'ex juventino è un pallino di Prandelli che al momento vorrebbe rinunciare a Diamanti. Anche in questo reparto la sopresa più interessante arriva da Parma con Parolo che estromette il più quotato Poli del Milan.



Attaccanti: tutto ruota attorno a Giuseppe Rossi. Se Pepito sarà recuperato sarà lui a formare la coppia titolare con Balotelli. Se il viola non dovesse farcela il napoletano Insigne si alternerà a Osvaldo per dialogare in attacco con Supermario. Gilardino è una garanzia, ma Prandelli attende risposte importanti nel finale di campionato da Destro e Immobile. Cerci a Madrid ha puntellato la sua candidatura. I big Totti, Cassano e Di Natale hanno chance ridottissime quasi residuali nel progetto Prandelli ma se verso maggio dovessero essere al top il cittì potrebbe convocare a sorpresa almeno uno di loro per dare più esperienza al reparto.