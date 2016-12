Italia, Prandelli: "Diventiamo una squadra vera"

14:32 - "Diventiamo una squadra vera". Cesare Prandelli non si piange addosso nonostante l'infortunio di Gigi Buffon a poche ore dal match con l'Inghilterra, e carica gli azzurri. Durante la conferenza stampa della vigilia il ct si mostra fiducioso per la partita dell'Arena Amazonia e su come battere gli inglesi: "Puntiamo al dominio a centrocampo. Il terreno di gioco? Nonostante le critiche l'abbiamo trovato in buone condizioni".

La prima sfida di Brasile 2014 sembra cominciare in salita per l'italia, che rischia di dover fare a meno fra i pali del capitano e totem Gigi Buffon. Prandelli prova a scherzarci su: "Buffon si è procurato una leggera distorsione alla caviglia. Chiedere a qualcuno di benedirci? Forse servirebbe".



A farlo non saranno certo gli inglesi, ma l’allenatore azzurro sembra avere in testa un piano per battere la Nazionale dei Tre Leoni: "Puntiamo al dominio a centrocampo. La nostra arma in più sarà essere squadra". Infine, riguardo le mille polemiche scatenate dai media inglesi sul campo dell'Arena Amazonia, ingiallito in alcune zone, Prandelli dice: "Ci avevano parlato di un campo in cattive condizioni, l'abbiamo trovato non eccezionale ma comunque buono".