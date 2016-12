Italia, Prandelli contro Conte: "Ho il pieno diritto di convocare Chiellini"

13:22 - Cesare Prandelli risponde ad Antonio Conte sul caso Chiellini: "Era in panchina e io ho il pieno diritto di convocarlo. Si aspettavano una mia chiamata? Sono io che mi aspettavo una chiamata da Marotta...". Il ct dell'Italia poi parla del suo futuro: "E' vero, penso al rinnovo. Ora qualcosa è cambiato e incontrerò la Figc a metà marzo. C'è un progetto nuovo per il futuro". L'esclusione di De Rossi: "Ho deciso io per il codice etico".

Panchina d'Oro a Conte, chi avrebbe votato? "Conte perché sta facendo benissimo. Complimenti comunque anche a Mazzarri e Montella".

Poli? "Lo seguiremo fino alla fine".

Diamanti in Cina, meno chance ai Mondiali? "La sua è una scelta di vita, è una scelta che può comportare dei rischi. Un conto è vederlo tutte le settimane e un altro è chiedere come sta Diamanti".

Giaccherini? "Lo stiamo seguendo".

Obiettivo ai Mondiali? "Abbiamo un girone difficile, ma non dobbiamo essere consapevoli di poter passare il turno".

Cassano ai Mondiali? "Ci sono ancora due mesi di campionato e non escludiamo nessuno".

Il futuro? "Incontrerò la FIGC a metà marzo, c'è una prospettiva nuova, c'è un progetto nuovo per il futuro".

Chiellini? "In questi anni abbiamo avuto ottimi rapporti con le squadre. Quando un giocatore va in panchina io ho il diritto di convocarlo. Ieri sera alle 23:22 il medico della Juve ha mandato un messaggio al medico della Nazionale dicendo che tutti stavano bene e che Giorgio si era allenato. La reazione di Conte? Non rispondo. Se aveva qualche problema doveva chiamarmi Marotta e io avrei risposto come ho sempre fatto. Loro dicono che si aspettavano una chiamata? Sono io che mi aspettavo una chiamata da Marotta...".

Codice etico? "E' un regolamento nostro, soprattutto la partita della domenica prima della convocazione sono io il giudice e se vedo gesti che non vanno bene non chiamo i giocatori. Su De Rossi ho deciso io, senza tv. I ragazzi hanno accettato il codice. Non voglio gesti folli in Brasile".



ABETE: "PRANDELLI? MI AUGURO CHE RIMANGA"

Giancarlo Abete vuole trattenere Prandelli alla guida della Nazionale. Il presidente della FIGC parlando del futuro del ct ha detto: "Mi auguro che rimanga. In questi ultimi giorni si è scatenata una campagna mediatica a favore di questa tesi. Ma la trattativa non la fa la gente, posso solo dire che la federcalcio farà di tutto per soddisfare le richieste di Prandelli".