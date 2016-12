Italia, Prandelli: "Codice etico? Sono stanco di un calcio fatto di pugni, gomitate e sputi" 

16:42 - ''Ammorbidire il Codice Etico? Assolutamente no, non torno indietro: sono stanco di vedere un calcio fatto di gomitate, pugni, sputi:. Non mi piace''. Parole di Cesare Prandelli a poche ore da Spagna-Italia, le ultime, definitive, sul tema sollevato dal caso De Rossi. "Io commissario unico come Bernardini? Non è più quel calcio - ha detto il ct a RaiSport - oggi servono più persone, non una sola che comanda. Renzi? Cerchiamo il suo passo veloce''.

Propositi e prospettive future. Prandelli si lascia alle spalle le polemiche degli ultimi giorni e guarda alla partita coi campioni di tutto mandando chiare indicazioni ai suoi uomini: ''Cerci ha una grande opportunità. Ha cambiato ruolo, ora è una seconda punta atipica, rispetto al passato è molto più bravo nelle conclusioni e più concreto. Non dobbiamo assolutamente avere paura della Spagna: l'importante sarà uscire dalle difficoltà mentali, dobbiamo metterli all'angolo con le ripartenze alte e non con i contropiede lungh. Dico la verità, tutte le volte che ho una discussione o una polemica con un collega o un dirigente lo trovo imbarazzante, per il ruolo mio e degli altri. Sopratutto alla vigilia di patite importanti: bisognerebbe indirizzare nel verso giusto l'energia buona, altrimenti rischi di sentirti svuotato, come ho detto ieri. Ma oggi sono di nuovo carico''.