Italia, Prandelli chiama Paletta: ecco gli oriundi in azzurro

19:06 - In principio l'emblema è stato Sivori, uno degli angeli dalla faccia sporca, ma non solo. Altafini, Schiaffino, Ghiggia, Montuori: l’ondata degli anni '50 e '60, in cui venivano italianizzati fuoriclasse di risonanza mondiale pronti per la maglia azzurra così come era già successo negli anni ’30 con Cesarini, Orsi, Monti e Andreolo. L’ultimo degli oriundi a venire allo scoperto si chiama Gabriel Paletta, argentino di Calabria ed italiano di scelta per esaudire il sogno del bisnonno emigrato a Buenos Aires.

Nell'aria c'è per lui la convocazione di Prandelli per Spagna-Italia. Il difensore del Parma è talmente felice di poter vestire la maglia azzurra da avere addirittura imparato l’inno di Mameli. Se Prandelli chiama la risposta è un sì a squarciagola e chissà che Paletta possa riuscire almeno a scalfire il record di 55 presenze in Nazionale per un oriundo che appartiene a Camoranesi, anche lui italo-argentino, diventato campione del Mondo con Lippi nel 2006.



Dopo Amauri, Thiago Motta e Schelotto, ha giocato anche lui in azzurro contro l’Inghilterra a Berna per 4 minuti, la Nazionale degli oriundi di Prandelli si arricchisce. Con Osvaldo pedina fissa, in lista di attesa sono Romulo e Jorginho. Ecco la squadra dei magnifici sette oriundi, quelli già nel tempo convocati dal ct e le prossime scelte. Come dice Prandelli con i nuovi italiani possiamo solo migliorare. E Paletta per non farsi trovare impreparato, sa anche cantare l’inno di Mameli…