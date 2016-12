Italia, nuovo modulo per Prandelli

18:36 - La base di partenza del progetto azzurro è il 4-3-1-2, ma Prandelli ha in serbo una sorpresa per Brasile 2014. Secondo i ben informati, il ct starebbe valutando la possibilità di prendere spunto dalla Roma di Garcia e utilizzare anche un 4-1-3-2 con De Rossi a protezione della difesa e Verratti, Pirlo e Marchisio in appoggio alle due punte. Il primo esperimento per il "modulo segreto" potrebbe arrivare a Rio del Janeiro contro il Fluminense.

Prandelli, dunque, prepara il piano B. Un Mondiale senza alternative tattiche, del resto, può essere molto rischioso. E allora spunta l'idea del doppio play dietro a Cassano e Balotelli. Pirlo e Verratti insieme (come Strootman e Pjanic nella Roma), con De Rossi pronto a scivolare sulla linea della difesa per coprire le sortite degli esterni (De Sciglio, Abate o Romulo). A centrocampo in questo caso il sacrificato sarebbe Thiago Motta, meno rapido dell'abruzzese, ma potrebbe comunque essere utile per far tirare il fiato al giallorosso qualora servisse.



Arma segreta o azzardo? Prandelli sembra crederci e una Nazionale alla romana potrebbe sorprendere gli avversari anche solo a sprazzi durante le partite. Il primo test per il "4-1-3-2" potrebbe esserci nell'amichevole con il Fluminense l'8 giugno. Meglio avere più soluzioni. Prandelli lo sa bene.