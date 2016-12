Italia: Montolivo, frattura della tibia e niente Mondiali

10:56 - Brutta tegola per l'Italia, che a una decina di giorni dal Mondiale perde Montolivo. Il centrocampista azzurro è uscito in barella dopo un brutto colpo ricevuto da Pearce all'8' dell'amichevole di Londra contro l'Irlanda ed è stato trasportato via in ambulanza al Chelsea Westminster Hospital. L'esito della radiografia parla di "frattura della tibia". L'azzurro sarà operato domani a Milano alla clinica La Madonnina e starà fuori 3-4 mesi.

Montolivo ha capito subito che si trattava di qualcosa di grave. "Mi sono rotto", il labiale del centrocampista azzurro ai medici subito dopo il crack. Sotto shock la panchina, a partire da Prandelli. Il giocatore è stato subito accompagnato al pronto soccorso dal dottor Luca Gatteschi ed è stato sottoposto a radiografia alla tibia sinistra, che ha dato il terribile responso. "C'è grandissimo dispiacere per il ragazzo, che al Mondiale teneva tantissimo - ha proseguito il dottor Castellacci - La frattura gli porterà via qualche mese. Composta o scomposta? Una frattira viene operata perché abbia un assestamento migliore". "Frattura alla tibia terzo distale. Deciderà Castellacci come procedere - ha detto il dottor Gatteschi dall'ospedale dove è stato portato Montolivo - Immaginate il suo stato d'animo: ha perso il Mondiale a pochi giorni dall'inizio. I tempi di recupero al momento non sono chiari. Castellacci deve ancora vedere le radiografie". Montolivo è stato ingessato e domenica mattina tornerà su Milano con un aereo-ambulanza. Sarà operato alla clinica La Madonnina.



Anche Aquilani è stato trasportato in ospedale per accertamenti in seguito a un colpo alla testa rimediato in un contrasto aereo con l'irlandese Ward. Il centrocampista azzurro è sottoposto a una risonanza magnetica di controllo, risultata negatva.

GLI AUGURI DEL MILAN A MONTOLIVO

"In bocca al lupo Riccardo". E' il messaggio d'auguri del Milan a Montolivo dopo il brutto infortunio alla tibia del centrocampista nell'amichevole tra Italia e Irlanda. "Tutti ma proprio tutti i milanisti sono vicini al nostro Riccardo Montolivo. Forza caro Monto! Ti aspettiamo!", si legge sul sito ufficiale della società rossonera.