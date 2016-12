Italia, la lista per il Brasile può slittare

17:02 - E' rimasto praticamente solo un dubbio e riguarda il centrocampo, reparto fatto a pezzi dall'infortunio di Montolivo. Cesare Prandelli si prenderà probabilmente un altro giorno di tempo e comunicherà quindi solo domani la lista dei 23+2 per i Mondiali. Nel gruppone per il Brasile dovrebbe esserci Pepito Rossi, che completerà il reparto offensivo dell'Italia. In mediana Romulo, alle prese con un piccolo infortunio, è in ballottaggio con Parolo.

Ci siamo quasi. Solo qualche ora e scopriremo con quale squadra Prandelli si presenterà in Brasile. Oggi, al ritorno in Italia - atterraggio alle 13.30 - gli azzurri si sottoporranno a test per valutare le condizioni fisiche e la capacità di recupero dopo una partita difficile come quella di Londra e, soprattutto, qualche giorno di allenamenti faticosi. Allenamenti che hanno, per dire, già messo in difficoltà Balotelli, tenuto infatti a riposo, ma anche Romulo, uno che sembrava certo di prendere il volo in direzione Brasile e, invece, potrebbe perdere la sua occasione più grande in favore di Parolo.L'ultimo ballottaggio, l'ultima incertezza, è tutta qui. Parolo o Romulo, Romulo o Parolo. Il centrocampista del Parma è stato tra i migliori contro l'Irlanda, ha mostrato brillantezza e sicurezza. Si è inserito per andare al tiro, ha dato dinamismo alla mediana. C'è, insomma. Presente al contrario del giocatore del Verona, avvantaggiato dalla capacità di ricoprire più ruoli - all'occorrenza sa fare il terzino -, ma in difficoltà fisica.

Il resto è tutto fatto. Rossi, nonostante qualche piccola incertezza, si prenderà l'ultimo posto libero in attacco. Con lui Balotelli, Cerci, Immobile e Cassano, ottimo a Londra. In difesa Paletta è favorito su Ranocchia che, comunque, partirà per il Brasile per essere inserito eventualmente in lista in extremis dato che anche l'italo-argentino del Parma non sta benissimo e Barzagli è sotto osservazione. Destro o Insigne avranno il ruolo un poco ingrato di ultima riserva. Ecco, comunque, a oggi, la lista dei 23+2:

Portieri

Buffon, Sirigu, Perin

Difensori

Barzagli, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Darmian, Paletta (più Ranocchia), Abate

Centrocampisti

Pirlo, Marchisio, De Rossi, T. Motta, Verratti, Candreva, Aquilani, Romulo (o Parolo)

Attaccanti

Balotelli, Cassano, Immobile, Cerci, Rossi (più Destro o Insigne)