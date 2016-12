Italia: l'arbitro Moreno e lo scomodo soprannome di Dracula 

10:45 - Oltre al danno, anche la beffa per l'Italia. L'arbitro Marco Antonio Rodríguez Moreno non ha visto il morso di Luis Suarez sulla spalla di Giorgio Chiellini e ora spunta il suo soprannome: Dracula. Il direttore di gara messicano è così chiamato in patria per via della sua somiglianza con il vampiro più famoso: fisico e i capelli lisci tenuti dietro con il gel sono proprio uguali. Un vampiro che ha protetto un suo simile?