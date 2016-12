Italia, l'affondo di John Elkann: "Salvo solo Buffon"

12:57 - Ora è il tempo degli attacchi. Quando si esce da un Mondiale e quando si esce così male le critiche piovono, non solo dal popolo. Anche i vip vanno all'attacco. Oggi la scena se la prende John Elkann, presidente della Fiat, che non nasconde il suo pensiero sulla pessima figura dell'Italia in Brasile: "Siamo stati una delusione, solo la vecchia guardia meritava. Buffon un esempio che non è stato seguito". Duro affondo quello di Elkann.

Ha poi aggiunto: "Ora pensiamo a Russia 2018 e speriamo di arrivarci più preparati rispetto a quanto abbiamo fatto in Brasile". Giusta osservazione, ma di mezzo c'è l'Europeo del 2016 in Francia, per il quale a settembre inizieranno le qualificazioni. L'obiettivo è rialzarsi già lì e far bene. Bisogna dare un segnale al nostro calcio e lavorare per iniziare a vedere dei risultati già tra due anni. La nostra sfida deve ripartire da qui.