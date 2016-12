Italia: Immobile-Zaza, il futuro è azzurro con gli "scarti" Juve

11:39 - Uno è a Dortmund, l'altro a Sassuolo: entrambi potevano essere juventini, entrambi stanno diventando grandi altrove e intanto si godono la maglia azzurra disegnando la parabola di un futuro che fa ben sperare. Immobile e Zaza, protagonisti nella prima di Conte contro l'Olanda (un gol per il capocannoniere della passata serie A, un rigore procurato per il nero-verde), coppia verde per l'Italia che guarda alla sfida con la Norvegia con il pieno di ottimismo.

Insomma, ciò che il mercato ha diviso la maglia dell'Italia ha unito. Immobile, al primo gol ufficiale con la Nazionale (la tripletta pre-Mondiale contro il Fluminense non conta e non può essere messa a referto) è ripartito da dove l'avevamo lasciato, dalla promessa - appena abbozzata e frustrata in Brasile - di prendersi sulle spalle l'attacco azzurro. Zaza, su cui la Juve - è giusto ricordarlo - vanta ancora una opzione di riacquisto (14 milioni la prossima estate, 18 in quella 2016 al Sassuolo per portarlo a Torino) ha bagnato la prima in azzurro, giovanili a parte, come meglio non poteva. Un debutto esaltante per un'Italia che adesso si proietta sulla prima ufficiale di martedì a Oslo con la Norvegia: si parte per Euro2016, avanti così.