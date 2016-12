Italia, Conte: "L'azzurro si merita, non avrò pietà di nessuno"

10:45 - "Chi arriva deve meritare di rimanere in nazionale altrimenti non avrò pietà per nessuno. Meglio perderne uno o due e conquistarne 25 piuttosto che perderli tutti". E' questo il messaggio forte e chiaro di Antonio Conte a chi indosserà la maglia azzurra. "Il talento da solo - ha spiegato - non ti fa vincere, se non sei Maradona o Messi". "Ho parlato con Pirlo - ha aggiunto - E' un combattente, mi ha dato disponibilità e mi basta".

Nella sua scelta di dire sì alla panchina dell'Italia, per Conte sono stati determinanti la moglie, i genitori e l'entusiasmo di Tavecchio, che l'ha fatto sentire importante. "Ho avuto poco tempo per pensare, mi sono messo subito all'opera anche perché mi hanno insegnato che chi ha tempo non aspetti tempo - ha aggiunto Conte - Dai colleghi allenatori ho ricevuto grandissima disponibilità, quando si è avversari non si può essere amici. Oggi mi vedono sotto un'altra veste e ci può essere un rapporto amichevole: sono io pronto a collaborare con loro e ad essere disponibile, dobbiamo essere un libro aperto".



Ribadite le linee guida delle sue scelte (''viene prima l'uomo e poi il calciatore''), il nuovo ct ha parlato anche dello sfogo di Buffon dopo i Mondiali: ''Non l'ho visto o come uno scontro generazionale. Gigi sa che si vince e si perde tutti insieme e con me sara' sempre cosi'. Non ci sara' ne' la persona da cui dovremo pendere dalle labbra e neanche quella sulla quale scaricare tutte le responsabilita'...per quello poi ci sono io''.



Lunedì il primo incontro con gli azzurri: ''Con alcuni di loro ho gia' parlato: ci parleremo chiaramento, c'e' tanto da lavorare. Mi auguro di trovare ampia disponibilita'''. Probabile si parli anche di regole. ''Quando c'e' l'evento voglio che ci siano poche distrazioni, voglio che i giocatori si concentrino sull'evento e non su altre cose…che sia twitter o il gioco elettronico o anche le risate…ci sono momenti e momenti..momenti in cui ti diverti e altri momenti in cui devi essere sul pezzo…sono stato calciatore anch'io…Mi piacerebbe che i calciatori mi dimostrassero di essere sul pezzo…".



Poi capitolo Pirlo: "Abbiamo fatto una bella chiacchierata, lui aveva detto che avrebbe smesso e allora ho voluto sincerarmi che avesse ancora quel sacro fuoco dentro di se' e su questo non avevo dubbi. Andrea e' importante e potra' portare avanti la mia idea di calcio,la mia metodologia. E' un combattente proprio come Vidal. Mi ha dato ampia disponibilita' e a me basta''.