Italia, Conte incontra Montella: "Gestiamo assieme Pepito Rossi" 

18:17 - "Sono venuto per parlare con Montella perchè siamo molto interessati a Giuseppe Rossi e vogliamo trovare insieme una tempistica giusta per l'utilizzo del giocatore". Parole del ct azzurro Antonio Conte in visita al centro sportivo della Fiorentina. "Mi fido di Montella - ha continuato Conte - e aspetto che sia lui a guidarmi per capire come procede il recupero di Rossi: ho parlato anche con Pepito, lo sa che contiamo molto su di lui".

Dopo Napoli, dopo Lazio e Roma, ecco dunque il turno della Fiorentina. Il tour del nuovo ct dell'Italia prosegue dunque in casa viola e immancabilmente il discorso cade sul grande escluso dal Mondiale brasiliano, su Pepito Rossi, oggi ancora fermo per un problema al ginocchio. L'incontro con Montella ha avuto così un unico vero argomento: "Mi aspetto che sia lui a spiegare quali sono le condizioni di Rossi: ripeto, siamo molto interessati a questo giocatore".



Nel pomeriggio Conte ha fatto tappa anche a Coverciano, per la sua prima visita da commissario tecnico al centro di allenamento della Nazionale: ''E' una grande emozione essere qui da ct'', ha commentato. Conte ha poi incontrato i tecnici delle Nazionali giovanili e ha ascoltato la relazione di Maurizio Viscidi, vice coordinatore delle rappresentative giovanili azzurre, sull’organizzazione del Club Italia. Quindi ha conosciuto i vari staff e ha voluto conoscere tutti gli impegni che attendono le Nazionali azzurre in questa stagione. In seguito il neo ct ha presentato parte del proprio staff (Angelo Alessio, Massimo Carrera, i preparatori atletici Paolo Bertelli e Costantino Coratti, Mauro Sandreani e Gianluca Conte), e ha illustrato le proprie metodologie di allenamento evidenziando l’importanza di un lavoro sinergico con tutti i tecnici delle giovanili.



Conte ha voluto anche assistere all'allenamento dell’Under 16 di Daniele Zoratto che si è radunata a Coverciano per uno stage di quattro giorni. Nei prossimi giorni il ct azzurro continuerà il giro di visite ai vari club e dal primo settembre darà il via al suo primo raduno per preparare l'amichevole con l'Olanda e la successiva gara con la Norvegia valida per le qualificazioni europee.