Italia, Conte: "Conquistato da questo gruppo, voglio uomini col fuoco dentro"

10:24 - ''Zaza ha fame: è giovane e mi aspetto questo. Lui e gli altri, gli Immobile e i Darmian, hanno come parametro i veterani, la loro fame calcistica. Che vengano dal Sud o da Udine, i miei giocatori devono avere il fuoco dentro''. Così Antonio Conte all'Ansa all'indomani della vittoria contro la Norvegia. ''Questo gruppo mi ha conquistato. Andrò in giro a cercare altri giocatori: non ho preclusioni ma chi verrà dovrà lavorare come questi ragazzi''.

''Io sono il primo ad avere fame calcistica" ha aggiunto Conte. "Penso a Chiellini che voleva rimanere, alla fame di giocatori come Bonucci, De Rossi, Buffon: con esempi così mi auguro che questa voglia rimanga in tutto il gruppo. Ero molto curioso di questa nuova realtà, un conto è avere i giocatori un mese, un altro 8-9 giorni. E sono stati giorni molto belli, per la loro grande applicazione mentale. Abbiamo tracciato le linee guida e messo in moto la macchina: ora il primo obiettivo è la qualificazione agli Europei''.



Nei prossimi giorni, nell'ambito del tour di visita ai club di serie A, Conte farà visita anche alla Juve: l'incontro a Vinovo era in programma nei giorni scorsi, poi il viaggio di Andrea Agnelli e Marotta a Montecarlo per il sorteggio Champions ha consigliato il rinvio. ''A Torino sono di casa - ha concluso il ct - e ci andrò presto".