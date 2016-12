Italia: Chiellini si allena da solo e parla con Prandelli

10:10 - Allenamento sul campo per pochi intimi per la Nazionale di Cesare Prandelli in terra spagnola. Dopo essere atterrati a Madrid alle 17.30, gli azzurri sono scesi in campo alla Ciudad del Real Madrid in vista dell'amichevole con la Spagna. Protagonisti Buffon, Sirigu e Perin, con Chiellini che si è praticamente allenato da solo. La maggior parte del gruppo ha lavorato in palestra, mentre Osvaldo, Destro, Insigne e De Sciglio hanno assaggiato il campo.

Chiellini, protagonista suo malgrado della polemica tra Conte e Prandelli, ha poi avuto un breve dialogo con il commissario tecnico azzurro. Il difensore juventino, quando tutti i compagni di squadra erano tornati nello spogliatoio è uscito per un po' di lavoro fisico sul campo. A quel punto Prandelli si è avvicinato e ha scambiato qualche battuta col giocatore prima di rientrare nello spogliatoio. Chiellini ha proseguito il suo lavoro, sotto gli occhi del preparatore Venturati.

A chiudere il caso sono stati i contatti tra Beppe Marotta e i vertici della Figc. Il dirigente bianconero ha chiamato sia il dg Antonello Valentini, sia il vicepresidente Demetrio Albertini, ribadendo la posizione del club, come pure ha fatto la federcalcio difendendo le scelte di Prandelli. A fine chiacchierata una stretta di mano virtuale ha sancito la ritrovata armonia.