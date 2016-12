Italia, Camoranesi attacca Balotelli: "E' sopravvalutato"

15:21 - Il flop di Balotelli in questo Mondiale non è andato giù a Mauro Camoranesi, che si scaglia contro Mario senza giri di parole: "E' un giocatore sopravvalutato. Mi rode il culo vedere che in campo non ci mette tutto l'impegno per la Nazionale, non lo accetto. Non so cosa abbia questo ragazzo, anche io volevo diventare Figo, poi mi sono adattato a quel che ero. Anch'io ho fatto il testa di cazzo, ma ho imparato dai miei errori".

L'ex centrocampista della Juve, che faceva parte della spedizione che vinse il Mondiale nel 2006, ora commenta Brasile 2014 per Univision. Camoranesi assolve Prandelli e prova a consolare il calcio italiano, ma è durissimo nei confronti di Balotelli: "Lo dico da oriundo, per arrivare in nazionale ho dovuto pagare dazio e farmi il culo. Poi sono arrivato in azzurro e giocatori come Buffon, De Rossi, Pirlo, Gattuso, Cannavaro mi hanno fatto capire cosa vuol dire l'atteggiamento giusto verso la squadra, la disponibilità, l'amore per la nazionale. Anche Balotelli ha esempi del genere, perché non faccia il salto non lo so, davvero. Si può prescindere dalla qualità, ma mai dall'impegno. Ma mi rode il culo vederlo in campo in quel modo, e scrivetelo per esteso, me ne sbatto di quel che dicono delle mie parole...".



A chi punta il dito contro la mancata crescita dei giovani per spiegare la crisi del calcio italiano, Camoranesi risponde ancora più secco. "Per me questa Italia aveva i giocatori e il gioco. E poi sono sempre stato un tifoso di Prandelli. La differenza con le altri grandi del Mondiale sta pero' nel talento. Guardate Neymar: ha 21 anni e nessuna paura di prendersi il Brasile sulle spalle, in un Mondiale in casa. Se ne frega delle critiche: questo vuol dire aver carattere, oltre alla qualità...".



La galleria di 'talenti' del Mondiale brasiliano fatta dall'ex centrocampista azzurro diventa un giudizio impietoso ancora una volta per Balotelli: "Guardate Mueller e Oezil, il primo ha solo 24 anni ed è al secondo Mondiale. Messi certo è una cosa a parte - dice da argentino - ma la sua squadra gioca da schifo, lui bum, al 91' inventa un gol e la qualifica. Suarez, poi, infortunio al ginocchio ma entra ed e' decisivo. Questi sono i campioni...".



A proposito di Suarez, Camoranesi confessa di non essersi accorto in diretta del morso ("nessuno lo ha visto, ma al replay Chiellini ha dato una gomitata e dovevano essere espulsi tutti e due") e lo paragona alla testata di Zidane. "Come quella, esprime la frustrazione per non riuscire a giocare come vuoi. Ora la Fifa dovrà squalificarlo". Su Marchisio, invece, ha certezze: "Era da rosso: non conta la volontarietà, sono certo che Claudio non voleva fare male ma l'arbitro non lo conosce, se fai 'vedere' i tacchetti all'avversario vai fuori. E' la regola". Fino a quel momento, assicura Camoranesi, "l'Uruguay aspettava solo l'errore degli azzurri: io ero certo che saremmo passati noi". Deluso dal fatto che l'Italia non abbia mai tirato in porta neanche ieri, Camoranesi parla di "squadra nevrotica, dai due volti: bella, molto bella con l'Inghilterra, e poi smarrita". Però non si sente di parlare di macerie azzurre: "Due anni fa abbiamo giocato una finale europea, e anche nel 2008 se passavamo ai rigori con la Spagna... So che Prandelli si è dimesso: da tifoso penso dovrebbe restare. Ha cambiato l'immagine del calcio italiano nel mondo, ha avuto coraggio. Ora non ci considerano piu' solo catenaccio. Questo è importante: possiamo tornare protagonisti, ragazzi che sanno giocare a calcio ne abbiamo".