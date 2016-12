Italia, c'è l'Irlanda: ultima chiamata per Rossi, Verratti e Darmian

14:29 - A Londra, contro l'Irlanda, si fa l'Italia per Brasile 2014. Il match al Craven Cottage è infatti l'ultimo test per gli azzurri prima dell'annuncio della lista dei 23 di Prandelli. Giuseppe Rossi è l'osservato speciale numero 1, ma non è l'unico. Nel mirino del ct, che vuole capire chi sta meglio fisicamente e merita di essere aggiunto al gruppo, ci sono anche Verratti e Darmian. Ultima chiamata per il Brasile.

Al fischio di inizio, contro l'Irlanda, non ci saranno almeno sei titolari (Buffon, Barzagli, Chiellini, Pirlo, De Rossi, Balotelli). Ma l'obiettivo di Prandelli è chiaro. Il risultato non conta, visti anche i carichi di lavoro a Coverciano degli ultimi giorni. Quello che interessa al ct è capire chi riempirà le ultime caselle disponibili nella lista di imbarco per il Brasile. Occhi puntati, dunque, su Pepito Rossi. Prandelli gli ha chiesto di essere coraggioso nei contrasti e di dimostrare di aver lasciato alle spalle l'infortunio. Se Giuseppe giocherà come sa, domani sarà certamente nella lista dei 23.



In attacco diversa invece la posizione di Immobile, che farà certamente parte della squadra, ma deve ancora guadagnarsi il posto da titolare accanto a Balotelli. Visti i pochi minuti maturati in azzurro, con l'Irlanda Ciro dovrà dimostrare tutto, con una prova di talento e personalità.



A Londra poi test importante anche per Verratti. Prandelli vuole provarlo nei panni di finto trequartista, per capire anche la possibile convivenza con Pirlo in un modulo ancora tutto da studiare. Classe e personalità non gli mancano, ma con l'Irlanda per lui è vietato sbagliare. Infine il capitolo Darmian, che ha ricevuto le lodi del ct e sembra destinato a far parte della spedizione azzurra. Prandelli ha deciso di dargli spazio e per Matteo a Londra sarà un'occasione unica. Sull'altra fascia toccherà invece a De Sciglio. Ultima chiamata per il Brasile.



PROBABILE FORMAZIONE

Italia (4-3-1-2): Sirigu; Darmian, Paletta, Bonucci, De Sciglio; Montolivo, Thiago Motta, Marchisio; Verratti; Rossi, Immobile.

A disp.: Buffon, Perin, Abate, Barzagli, Chiellini, Maggio, Pasqual, Ranocchia, Aquilani, Candreva, De Rossi, Parolo, Pirlo, Romulo, Balotelli, Cassano, Cerci, Destro, Insigne

PRANDELLI: "FORSE 24 CONVOCATI"

Cesare Prandelli potrebbe avvalersi della norma Fifa che consente sostituzioni per infortunio fino a 24 ore prima della partita d'esordio. Lo ha detto lo stesso ct a poche ore dall'amichevole contro l'Irlanda. "Ventiquattro giocatori? Sì, è un'idea, forse anche uno di più... - ha detto alla Rai - . Valuteremo le condizioni fisiche e vedremo". Prandelli ha risposto poi duramente alle polemiche sul suo ingaggio, sollevate da alcuni media nelle settimane scorse e poi di nuovo subito dopo il rinnovo del contratto. "Io non ci sto - la sua parola - , questa è una violenza. Sono state fatte allusioni pesanti e gratuite, c'è cattiveria. Capisco che prima del Mondiale si cerca il gossip, la mala-informazione non fa bene a nessuno: tutti, tutti, tutti conosciamo la verità. Quando vai a toccare la moralità, con punti che non sono veri io non ci sto". Conclusione sulla preparazione fin qui svolta: "Stiamo meglio che in Confederations Cup, anche sul piano mentale. Sappiamo a cosa andiamo incontro. In questo momento alla squadra do un 7, ma tra dieci giorni voglio arrivare a otto o nove".