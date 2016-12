Italia, Buffon non dimentica il flop in Brasile: "Ecco chi ha veramente saputo onorare la maglia azzurra"

10:28 - "Eccolo qua... uno che ha onorato la maglia dell'Italia e aveva classe e coglioni da vendere...ciao grande Indio". Questo il tweet di Buffon in compagnia dell'ex compagno di squadra Camoranesi. Perché però parlare solo di nazionale se i due sono stati per diversi anni compagni anche nella Juventus? La ferita del Mondiale evidentemente è ancora aperta e il capitano azzurro ha così voluto lanciare un chiaro messaggio dopo il disastro in Brasile.

Eccolo qua....uno che ha onorato la maglia dell'Italia e aveva classe e coglioni da vendere... ciao grande Indio... pic.twitter.com/nbqjxIHLLJ

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 30 Luglio 2014