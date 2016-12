Italia, Balotelli il più seguito sui social. Ma Buffon e Marchisio sono più amati

17:37 - Mario Balotelli è l'azzurro più seguito sui social network: Supermario, secondo la rilevazione di 'Blogmeter', può contare su oltre 9 milioni di fans tra i canali Facebook e Twitter, circa tre volte rispetto a Buffon, secondo classificato. Ma l'attaccante del Milan divide e sconta un sentiment prevalentemente negativo. Meglio di lui il capitano, che registra il 69% di gradimento dai suoi seguaci, e Marchisio: entrambi riescono a coinvolgere i tifosi.

Blogmeter, azienda leader nella social media intelligence, ha inaugurato l’osservatorio Social Celebrities con un’analisi del posizionamento online dei giocatori della nazionale italiana di calcio convocati per i Mondiali 2014. Durante il periodo 10 maggio-3 giugno 2014, Blogmeter ha rilevato sui social media italiani oltre 815 mila messaggi sulla Nazionale italiana e analizzato oltre 1,7 milioni di interazioni. Dall’analisi emerge chiaramente che il mondo del calcio italiano appare ancora in ritardo, almeno a valutare le strategie di comunicazione online adottate dai 23 convocati per il Mondiale. Degli azzurri volati in Brasile, oltre un terzo (ben 8) non possiedono profili ufficiali su Facebook, Twitter, Google+, Instagram e Youtube e solo 12 possiedono sia una pagina Facebook che un profilo Twitter ufficiali. Chiellini, Buffon e Abate sono gli unici ad avere anche un canale YouTube ed un profilo su Google+ e Instagram. Twitter è il canale più diffuso (hanno un profilo ufficiale 15 atleti su 23), seguito da Facebook (12 su 23).

Ma passiamo ai singoli: tra i convocati, Marchisio e Buffon sono i calciatori che riescono a coinvolgere in misura maggiore la fanbase su Facebook e Twitter, ovvero che presentano l’engagement più alto. Buffon peraltro gode di una considerazione molto buona presso gli internauti: il sentiment che lo accompagna è complessivamente positivo (per il 69% dei messaggi che lo riguardano) dimostrando che le vicende personali non hanno intaccato la sua reputazione. Balotelli risulta il più efficace per capacità di reach (numerosità di persone contattate: vanta oltre 9,2 milioni tra fans di Facebook e followers di Twitter), ma sconta un sentiment prevalentemente negativo ed una ridotta capacità di engagement. SuperMario è anche il giocatore di cui si parla maggiormente online: nel periodo di analisi, Blogmeter ha rilevato 144 mila messaggi che trattano di Balotelli, il 54% in più rispetto a Chiellini, secondo. Nella classifica del passaparola, Balotelli è secondo solo al ct Prandelli (oltre 164 mila messaggi), di cui si registra un sentiment prevalentemente negativo (59% contro un 41% di messaggi a contenuto positivo), anche in relazione alle polemiche scoppiate a seguito delle convocazioni.