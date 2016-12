Italia, assalto all'Europa League

20:52 - Riparte dall'Europa League e dal Trabzonspor il cammino europeo della Juventus. Dopo l'eliminazione shock in Champions contro il Galatasaray, alle 19 i bianconeri affrontano i turchi nell'andata dei sedicesimi di finale. In campo alla stessa ora anche la Fiorentina, impegnata in casa dei danesi dell'Esbjerg, mentre alle 21.05 toccherà a Napoli e Lazio: la squadra di Benitez fa visita allo Swansea, i biancocelesti ricevono il Ludogorets.

Antonio Conte opta per il turnover. Il tecnico della Juve darà spazio alle seconde linee nella sfida interna contro il Trabzonspor. In difesa Caceres e Ogbonna rimpiazzeranno gli indisponibili Chiellini e Barzagli, in mezzo Pogba tornerà dal primo minuto dopo l'esclusione contro il Chievo, sulle fasce spazio a Isla e Peluso, in attacco la coppia Tevez-Osvaldo. Turno di riposo per Llorente, Vidal, Lichsteiner e Asamoah.In Danimarca la Fiorentina è chiamata a cancellare contro l'Esbjerg il passo falso in campionato contro l'Inter. Montella ritrova Ambrosini, destinato comunque alla panchina, mentre i tre titolari a centrocampo dovrebbero essere Bakic, Pizarro e Borja Valero. Al centro dell'attacco ci sarà Matri, supportato da Joaquin e Matos, con Gomez pronto a subentrare dopo lo spezzone di gara giocato contro i nerazzurri.

Trasferta insidiosa per il Napoli in casa dello Swansea, mai arrivato così lontano in Europa nella sua storia. Higuain è recuperato ma Benitez potrebbe decidere comunque di concedere un turno di riposo all'argentino, in difesa Britos sostituirà lo squalificato Fernandez, mentre il febbricitante Albiol proverà a stringere i denti: se lo spagnolo non dovesse farcela spazio a Henrique dall'inizio.

Ampio turnover anche nella Lazio, impegnata all'Olimpico contro i bulgari del Ludogorets. Reja cambia modulo (si torna al 3-4-3) e metà degli uomini rispetto alla partita di campionato contro il Catania. Il terzetto difensivo sarà composto da Ciani, Cana e Radu, a centrocampo tandem Onazi-Biglia al centro con Cavanda e Lulic sugli esterni. Gli unici dubbi riguardano il tridente offensivo: Reja deve valutare le condizioni di Klose e Candreva, con quest'ultimo che dovrebbe trovare un posto dal primo minuto al fianco di Perea e Keita.