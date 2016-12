Italia, amichevole con l'Irlanda il 31 maggio 

19:11 - Il 31 maggio prossimo l'Italia di Prandelli sfiderà l'Irlanda nel penultimo test della Nazionale prima del Mondiale. La partita si giocherà a Londra a Craven Cottage, lo stadio del Fulham in cui si è giocata l'amichevole il 18 novembre 2013 contro la Nigeria terminata 2-2 con gol di Giaccherini e Rossi, alle ore 20:45. Poi gli azzurri affronteranno il Lussemburgo il 4 giugno a Verona per l'ultima amichevole prima della partenza per il Brasile.