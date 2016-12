Ironia Juve: "Fiorentina buona a pranzo, ci vediamo giovedì per la cena"

18:38 - Dal lunch-match di campionato alla prima sfida in notturna di Europa League giovedì prossimo. Quattro giorni di attesa che dopo l'1-0 firmato da Asamoah promettono di essere molto intensi e, a giudicare da come è iniziata la lunga vigilia subito dopo il fischio finale di oggi, anche carichi di ironia. Perché? Perché il tweet del club bianconero ("Buona la Fiorentina a pranzo, ci vediamo giovedì per la cena") difficilmente non avrà risposte altrettanto pungenti da parte dei viola.

ECCO IL TWEET BIANCONERO

Buona la Fiorentina a pranzo. Ci rivediamo fra quattro giorni, per cena. #JuveFiorentina 1-0 pic.twitter.com/kQJ1mBmOjK

— JuventusFC (@juventusfc) 9 Marzo 2014

LA RISPOSTA DEI VIOLA

"Li capisco, all'andata si sono dovuti accontentare di quattro salti in padella, pronti in quindici minuti...". I fiorentini rispondono cosi', con un riferimento al risultato della partita di andata (4-2), al tweet della Juventus che oggi all'ora di pranzo ha battuto i viola per 1-0. Tante risposte, alcune in spirito fiorentino, ("Speriamo che l'osso gli vada di traverso"), altre piu' 'ufficiali' come quella di Filippo Pucci, presidente dell'Associazione dei Viola club che sottolinea come lo sfotto' e' apparso sul sito ufficiale della societa', segno che a Torino "si sono dimenticati quello che veniva chiamato lo stile Juve. Questo e' lo stile della nuova Juve" conclude Pucci.Su twitter, oltre a qualche critica anche al gioco della Fiorentina, i tifosi non dimenticano quella che viene vista ancora come l'ingiustizia subita prima con la squalifica di Borja Valero per 4 giornate, poi ridotta a 3 giornate. E lo fanno sottolineando il coro, con il riferimento agli ebrei, "fatto dagli juventini" oggi e sulla certezza che questo non costera' niente alla societa' bianconera: "ci danno di ebrei e si sentiva benissimo" si legge ancora su twitter, "coro che ovviamente anche il giudice sportivo e chi per lui non sente e non vede e che come gli striscioni sul Torino liquidera' con una semplice multa". Tanti, infine, danno appuntamento alla cena di giovedi' prossimo, agli ottavi di Europa League, magari "con una bella ribollita" da ripetersi una settimana dopo, il 20 marzo, allo stadio Franchi di Firenze.