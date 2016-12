Iran, vietato scambiare le maglie a fine gara. Le divise non bastano

17:40 - "Le divise? Lavatele e riutilizzatele!". Così Ali Kafashian, presidente della federcalcio dell'Iran, in vista della partenza della nazionale asiatica per i Mondiali di Brasile 2014. A fine gara gli iraniani non potranno, perciò, scambiare le divise con gli avversari. Problemi economici e così arriva il divieto, annunciato oggi ai media brasiliani: "I giocatori dovranno economizzare. Non daremo loro una maglia per ogni partita".

A lavare la maglietta da sé c'ha già provato in passato il portiere Haghighi, ma con scarsi risultati. In quella circostanza il lavaggio ha ristretto la maglietta e l'estremo difensore non ha potuto riutilizzarla.



Tramonta il sogno di molti prossimi protagonisti della spedizione brasiliana della nazionale. Chi già pregustava di portarsi a casa la maglietta di Messi o dei campioni dell'Argentina, finita nello stesso girone, resterà certamente deluso. Il ritorno ai Mondiali dell'Iran, che mancava dal 2006, è macchiato dunque da questa dichiarazione del leader della federcalcio. L'economia prima di tutto. Altrimenti si rischia di giocare i Mondiali a petto nudo. Meglio di no.