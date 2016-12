Inzaghi, Primavera amara. Il suo Milan eliminato

19:00 - Dal trionfo del Viareggio alla delusione-campionato. Pippo Inzaghi conosce l'amaro della sconfitta e della eliminazione dai play off per lo scudetto Primavera. Lo spareggio contro l'Udinese, al Vismara (il campo di casa) ha visto il Milan soccombere per 3-1. In vantaggio con Petagna dopo 6 minuti, i ragazzi di SuperPippo sono stati raggiunti dai friulani al 30' con Zielinski. Nella ripresa, Udinese in vantaggio con con Hoxha al 10' e al secondo minuto di recupero, il 3-1 finale siglato in contropiede da Bruno Fernandes.

Nelle altre tre gare di spareggio, l'Inter ha superato 3-0 l'Empoli, la Roma ha battuto 2-0 la Sampdoria e il Palermo ha battuto 1-0 il Novara. Ora le due finali dei play-off che vedranno di fronte Inter-Roma e Udinese-Palermo. Le due squadre che si qualificheranno, andranno nella final eight assieme a Torino, Juve, Chievo, Atalanta, Lazio e Fiorentina già ammesse.



GALLIANI: IL VALORE DI PIPPO NON CAMBIA

Raggiunto in Lega dalla notizia della sconfitta del Milan di Inzaghi contro l'Udinese Adriano Galliani ha detto: "Sul conto di Pippo non cambia niente. Il suo valore l'ha già dimostrato vincendo il Torneo di Viareggio". Il che significa che nei progetti rossoneri per la prossima stagione, Pippo Inzaghi era e rimane la prima scelta per il dopo-Seedorf. Se dopo-Seedorf sarà.