Inzaghi: "La panchina del Milan? Lo dite voi"

11:34 - Pippo Inzaghi al Vismara, coi ragazzi della Primavera. Eccolo in campo. E grande l'attesa per le sue prime parole. Eccole:

"Ci tengo a precisare che fino al 30 giugno 2016 (sì, 2016) sono l'allenatore della Primavera. Non ho avuto altre comunicazioni da parte della società, e mi sono limitato a leggere ciò che tutti hanno scritto in questi giorni".

Che effetto le ha fatto questa lettura?

"Io sono a disposizione della società. Tutto quello che il Milan dice io faccio. Se mi dovessero chiamare per un incarico diverso da quello attuale sarei comunque felice. Il Milan è la mia storia e la mia vita, ho scelto di restare al Milan pur in presenza di altre opportunità. E ci resto volentieri e con grande gioia".

Le sensazioni nel leggere certe cose?

"Beh, chi non sarebbe felice di essere considerato...":

I suoi prossimi impegni?

"Se non ci saranno comunicazioni diverse, i miei impegni sono già scritti: il 13 giugno comincia il trofeo Dossena con la Primavera e sono concentrato su questo".

SABATO SERA NUOVO INCONTRO AD ARCORE

E' previsto per sabato sera un nuovo incontro ad Arcore a casa del presidente. Silvio Berlusconi, che come promesso, si occuperà sempre di più del Milan e visiterà la nuova sede venerdì 6 giugno, vedrà Adriano Galliani e il nuovo "allenatore in pectore" Pippo Inzaghi. Si comincerà a parlare della campagna acquisti e vendite, tema certamente già affrontato mercoledì pomeriggio, quando il nuovo tecnico ha incontrato l'ad a Casa Milan in due colloqui successivi.

IN CAMPO LA PRIMAVERA. CON PIPPO

C'è grande attesa al campo Vismara, dove si allena la Primavera del Milan che dal 13 giugno prenderà parte al torneo Dossena. Nel primo pomeriggio l'allenamento e a guidare il lavoro è arrivato, attesissimo, Pippo Inzaghi.