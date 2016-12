Inzaghi insiste: "Sacchi, torna al Milan" 

21:48 - Il Milan insiste: con Arrigo Sacchi. Il lungo vertice di martedì, Inzaghi con Tassotti e Galliani, e attorno a loro i tecnici di tutto il Settore giovanile, si è concluso a tarda sera con una cena, ristretta, cui ha preso parte, appunto, Sacchi. La volontà di Berlusconi è precisa: al momento del cambio di panchina deciso a metà primavera aveva indicato -fra le altre cose- il ritorno dell'ex cittì. Nell'ambito di una svolta del club: puntare sulla prospettiva-giovani, costruire un modello-Milan adeguato ai tempi e alle prospettive di un mercato sempre più difficile.

E Sacchi molto ha fatto (e prodotto) in Federcalcio. Sotto la sua guida nelle ultime stagioni, le squadre azzurre minori a partire dall'Under 21, coordinate nel lavoro e negli assetti di gioco, hanno fatto grandi progressi. E adesso che l'ex ct, per motivi personali, ha preferito fare un passo indietro nel Club Italia, ecco la proposta-Milan, che Pippo Inzaghi vorrebbe fortemente. Il neo allenatore rossonero, forse più di tutti, ritiene fondamentale costruire un Settore giovanile che sia un modello, italiano e -perché no?- anche europeo.

Il pressing su Sacchi continua.

Intanto Inzaghi non "stacca" dai suoi ragazzi della Primavera, ai quali è legatissimo. Tant'è che per giovedì alle 18, ha programmato una visita guidata (dallo stesso Pippo) a Casa Milan e al Museo Milan. Anche così, si insegna ai più giovani come si fa a vincere e come si può vincere. Nella serata di mercoledì, invece, cena di addio in un ristorante nei pressi di San Siro.

Intanto, oggi Pippo Inzaghi è sbarcato a Milanello da allenatore della prima squadra per la sua prima riunione con il suo staff: era presente anche Gianni Vio, stratega dei calci di punizione che per firmare con il Milan ha lasciato lo staff di Montella. Oltre Tassoti ecco anche i tattici Nicola Matteucci e Andrea Maldera, i preparatori atletici Daniele Tognaccini e Bruno Dominici, il preparatore dei portieri Alfredo Magni e il dott. Stefano Mazzoni.