Inzaghi azzera le malelingue: "Balotelli? E' forte, sereno. E lavora sodo" 

16:12 - Riecco il Milan. E Pippo Inzaghi. Finita la tournée: molto amara per tre partite, poi dolce con il 3-0 al Chivas. Al terminal Malpensa, parla il tecnico. Un mese di lavoro alle spalle. "Stiamo crescendo, saremo pronti il 31 agosto". Il mercato? Aspetta Cerci? "Il Milan mi sta bene anche così. Se poi arriva qualcuno, meglio". Balotelli? "E' calmo, sereno, lavora benissimo. Mi sta bene così". E un appello: "Il Milan deve riconquistare i suoi tifosi: è questa la nostra missione".

"Sono qui da un mese e sono soddisfatto. Intorno a me c'è grande fiducia, l'ambiente, i miei giocatori e sono orgoglioso di allenarli. Spero che sia una stagione nella quale i tifosi del Milan tornino a divertirsi e a riempire San Siro. Conosco i tifosi e so che cosa vogliono. E loro devono sapere che la squadra ha bisogno del loro affetto. Da qui al 31 agosto miglioreremo. Daremo filo da torcere a tutti".

Balotelli? "Se va avanti così, sono molto sereno. Lavora bene, è molto amato dai compagni, è sereno. Se va avanti così, sono molto contento. Tutto quello che ho letto e sentito su di lui, non l'ho proprio trovato".

Che Milan sarà? "Io sono sempre convinto che lo scudetto lo vince la squadra che prende meno gol. Lo spirito, la compattezza. Le prime tre gare negli Stati Uniti, ogni tiro era gol contro di noi. Poi è cambiato qualcosa. Dobbiamo lavorare molto. Il 31 agosto saremo pronti. L'anno scorso il Milan è arrivato ottavo, a 40 punti da certe squadre. Ripartiamo da lì, e sono sicuro che faremo soffrire tutti i nostri avversari".

Il mercato. Cerci. "Non parlo di queste cose, se ne occupa la società. Io ho fatto le mie richieste, ma il Milan mi va bene anche così. Recuperiamo De Jong e Montolivo, in tournée ho scoperto giovani come Niang, Saponara e Cristante che hanno talento. La soecietà un grande regalo me l'ha già fatto, ed è quello di avermi scelto per allenare la prima squadra. E farò di tutto per ripagare questa fiducia".