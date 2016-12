Inzaghi a Nyon: "Che emozione! Milan? Attacco super"

14:02 - Due giorni di lavoro, a Nyon, in mezzo al gotha del calcio europeo. Una prima indimenticabile per Pippo Inzaghi: "Un orgoglio essere qui a rappresentare il Milan, un'emozione unica stare in mezzo ad Ancelotti, Ferguson, Mourinho, Guardiola... Da calciatore qualcosa ho fatto, adesso devo ripetermi come allenatore. Il Milan? Ottimo mercato, chiusura col botto con Bonaventura, Van Ginkel e Torres. Abbiamo un grande attacco, ora tocca a me".

"Tutti mi hanno accolto con grande affetto - ha continuato il tecnico del Milan - da Ancelotti che è il mio esempio e maestro a Ferguson, Klopp, Mourinho, Guardiola... Mi conoscevano come giocatore e adesso spero io di fare sulla panchina quello che loro hanno già fatto. Il Milan? Pazienza, sacrificio, serietà, rigore e disciplina. Così partita dopo partita possiamo crescere e tornare dove dobbiamo stare, dove ci porta il nostro Dna".