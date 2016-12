Inter, Zanetti: "Vincenti grazie a Calciopoli? Ma se abbiamo trionfato ovunque..." 

16:19 - Dopo l'affondo di Gasperini arriva la replica di Zanetti. Dopo che l'attuale allenatore del Genoa aveva parlato di "Inter tornata vincente solo grazie e dopo Calciopoli", le parole dell'argentino rilasciate a Radio 105 sono forti e decise: "Forse Gasperini dimentica che l'Inter non ha vinto solo in Italia ma ha trionfato anche in Europa e nel mondo e questo, anche temporalmente, diversi anni dopo lo scandalo del 2006. Se dimentica questo, sbaglia".