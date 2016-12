Inter, Zanetti: "Sento Mourinho ma voglio rimanere qui"

20:24 - "Sinceramente ho un grande rapporto con Mourinho, ci sentiamo spesso, ma non abbiamo mai parlato di queste cose", parola di capitano. Così Javier Zanetti, intervistato da Inter Channel ha commentato le ultime voci che lo vorrebbero lontano da San Siro per riabbracciare il suo vecchio allenatore. Ma poi tranquillizza tutti i tifosi nerazzurri: "L'Inter è la mia vita, casa mia e il mio desiderio è rimanere qui. Non serve aggiungere altro".

José Mourinho avrebbe formulato a Javier Zanetti l'invito di trasferirsi a Stamford Bridge, prima nel ruolo di calciatore, visto che il capitano interista ha ancora in mente di giocare un altro anno. Poi, dal 2015, nei panni dirigenziali, ruolo da definire e comunque nel cuore del Chelsea.