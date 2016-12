Inter, Zanetti: "Sabato grande festa ma prima bisogna vincere"

10:35 - "Ci sarà tanta emozione dentro di me. Spero sia una grande festa, ma prima bisogna vincere. Peccato per la curva". Zanetti si prepara all'ultima a S.Siro in occasione di Inter-Lazio. "Se giocherò o meno lo deciderà Mazzarri, che era dispiaciuto come tutti per il derby. Ora però bisogna preparare al meglio le due fondamentali partite che mancano. La prima cosa che Thohir mi ha detto - ha concluso - è che ero una leggenda per tutto il calcio mondiale".

"Thohir ci è sempre molto vicino - ha detto ancora Zanetti a Sky Sport - E' stato con noi la settimana scorsa, arriverà per questa partita che è fondamentale. Credo che tutti vogliamo fare bene. Quando mi ha detto che ero una leggenda non solo per l'Inter mi ha fatto un enorme piacere". E ancora: "Mi dispiace che non sarà presente la curva, ma credo che il tifoso interista sarà presente come in tante occasioni e soprattutto so che capisce quando la squadra è in difficoltà e lo sosterrà fino alla fine".