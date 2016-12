Inter, Zanetti: "Futuro? Valuteremo a fine stagione cosa è meglio per tutti"

18:04 - Solo sette presenze in stagione per Zanetti, dopo una carriera da titolare inamovibile. Di polemiche, però, nemmeno l'ombra: "Il mio primo obiettivo era tornare a sentirmi utile alla squadra dopo l'infortunio - spiega l'argentino dopo aver ricevuto il premio Fair Play 'Cartellino Viola' della Fiorentina -. Ora sto benissimo, quando il mister lo riterrà opportuno mi metterà in campo". Sul futuro: "Valuteremo a fine stagione cosa è meglio per tutti".

Zanetti, dunque, deciderà cosa fare solo a giugno. Adesso le priorità sono altre: "In questo momento la cosa più importante non è il mio futuro, quanto la qualificazione in Europa dell'Inter. Poi parlerò con la società per capire cosa sia meglio per il club. Non c'è fretta, c'è un dialogo frequente con il nuovo presidente con grandi idee, valuteremo a fine stagione cosa sia meglio per tutti. Se c'è già un appuntamento con Thohir? Possibile che al suo ritorno ci parleremo ancora, ma ora conta finire al meglio il campionato".



Qualsiasi decisione verrà presa, l'amore per i colori nerazzurri rimarrà immutato: "Il mio legame con questa società dopo 20 anni rimarrà sempre, al di là di quello che accadrà in futuro. Cosa chiederò a Thohir? Non ho nessuna richiesta, non pretendo nulla come qualcuno ha detto, non esiste. Tanti di voi mi conoscono da anni, sono disponibilissimo a fare il bene di questa società". Nessun problema con Mazzarri ("Rapporto molto buono"), mentre la stessa cosa non si può dire per gli arbitri: "Nessun rigore concesso? Mi sembra molto strano, speriamo di avere più fortuna nelle ultime partite".