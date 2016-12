Inter: Zanetti derubato della sua auto

19:09 - Davvero brutta disavventura quella accaduta in Argentina a Javier Zanetti. Il vicepresidente dell'Inter, a Banfield, è stato assalito da alcuni malviventi che lo hanno aggredito mentre era a bordo della sua automobile. Come riportato dal giornale locale, Diario Popular, all'ex capitano dell'Inter è stata rubata la stessa vettura 4x4 nel centro della città argentina. Secondo una prima ricostruzione, al momento dell'aggressione, in compagnia di Zanetti c'era anche il padre.

I criminali, dopo diverse e ripetute minacce di morte, sono fuggiti a bordo dell'auto di Pupi. La polizia, dopo essere stata avvertita del furto, si è messa subito sulle tracce dei malviventi.